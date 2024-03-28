Дмитриева: «У Синнера шансов объективно больше. Но возможно, у Медведева есть свои планы»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в комментарии для «СЭ» предположила, от чего будет зависеть результат в полуфинале «мастерса» в Майами между Даниилом Медведевым и Янником Синнером.

«Если Синнер выиграл 4 последних матча, то объективно шансов больше у него. Но болеем за Медведева. Вполне возможно, у Дани есть свои планы. Но сумеет ли он их реализовать — это то, чем интересен предстоящий матч. Синнер легко прошел до полуфинала, Даня чуть сложнее, но тоже вроде бы играет неплохо. Многое зависит от первого сета, готов ли Медведев к битве», — сказала Дмитриева для «СЭ».

Медведев обыграл чилийца Николаса Джарри в четвертьфинальном матче со счетом 6:2, 7:6 (9:7). В полуфинале россиянин сыграет с итальянцем Янником Синнером. Счет в личных встречах 6-4 в пользу Медведева.

Константин Передерий