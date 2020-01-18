Кафельников считает, что Рублев идеально подготовился к сезону

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал победу Андрея Рублева на турнире в австралийской Аделаиде.

18 января 22-летний Рублев обыграл южноафриканца Ллойда Харриса (6:3, 6:0) в матче финала турнира ATP.

«Андрей — молодец, искренне рад за него, он идеально подготовился к сезону — восемь побед, ни одного поражения и уже два титула, — цитирует Кафельникова ТАСС. — Понятно, что сейчас болельщики будут ждать от него удачного выступления и на Открытом чемпионате Австралии, и шансы безусловно будут, все будет зависеть от него самого».

Рублев также стал первым с 2004-го теннисистом, кому удалось выиграть два титула за первые две недели сезона.

Рублев обыграл Харриса в финале турнира в Австралии и завоевал второй титул кряду