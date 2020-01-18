Рублев обыграл Харриса в финале турнира в Австралии и завоевал второй титул кряду

Россиянин Андрей Рублев одержал победу над южноафриканцем Ллойдом Харрисом (6:3, 6:0) в матче финала турнира ATP в австралийской Аделаиде. Продолжительность встречи составила 57 минут.

11 января 22-летний Рублев стал лучшим на турнире в Дохе (Катар). В общей сложности у россиянина четыре титула в одиночном разряде.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International

Призовой фонд 532 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Андрей Рублев (Россия, 3) — Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — 6:3, 6:0