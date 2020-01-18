Рублев обыграл Харриса в финале турнира в Австралии и завоевал второй титул кряду
12:21
Россиянин Андрей Рублев одержал победу над южноафриканцем Ллойдом Харрисом (6:3, 6:0) в матче финала турнира ATP в австралийской Аделаиде. Продолжительность встречи составила 57 минут.
11 января 22-летний Рублев стал лучшим на турнире в Дохе (Катар). В общей сложности у россиянина четыре титула в одиночном разряде.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International
Призовой фонд 532 695 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Андрей Рублев (Россия, 3) — Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — 6:3, 6:0
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