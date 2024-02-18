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Кафельников — о ракетках: «Тренер говорил мне: «Что ты их ломаешь? Ты как баран при этом выглядишь!»

Кафельников рассказал, когда ломал ракетки на корте
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Экс-первая ракетка Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» в день своего 50-летия рассказал, в каком возрасте он ломал ракетки на корте и при каких обстоятельствах прекратил это делать.

- Сафин за карьеру разбил очень много ракеток (публиковалась статистика, что 1050. - Прим. И.Р.). У меня такое тоже было. До 21 года я также был вспыльчивым, бил ракетки. Но с возрастом, когда начал понимать, как все это нелепо выглядит со стороны, как на стадионе, так и по телевизору, — перестал. Честно говоря, даже не помню, чтобы ломал ракетки после 25 лет. Последние три-четыре года карьеры вел себя очень выдержанно.

Потерям ракеток вела счет компания Fischer, которая спонсировала меня инвентарем. Кто-то из моих болельщиков постоянно брал ракетки — и производились новые. Я менял ракетки каждые три месяца. Аэродинамические качества пропадали, материал становился не тем. Ракетки у меня менялись только из этих соображений, а не потому, что я их ломал.

К тому, что я перестал это делать, очень сильно приложил руку Лепешин. Он не раз говорил: «Что ты их ломаешь? Ты как баран при этом выглядишь!» Поначалу думаешь: «Да ладно, что он придирается?» Но постепенно начал думать — может, это правда и я что-то не так делаю? И постепенно понял, что это действительно некрасиво, и успокоился, — сказал Кафельников.

Евгений Кафельников (справа) и&nbsp;Марат Сафин в&nbsp;Санкт-Петербурге 10&nbsp;ноября 2000 года. «На поздравление с днем рождения Сафин недавно ответил: «Спасибо, брат!» Евгению Кафельникову — 50 лет

Евгений Кафельников
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