Кафельников прокомментировал победу Медведева на турнире АТР в Дохе

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева на турнире АТР в Дохе.

«Результат отличный — Даниил выигрывает второй турнир подряд. Комментарии тут просто излишни, молодец! На следующей неделе у него турнир в Дубае? Думаю, что ему хватит сил. Медведев — физически крепкий парень», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

В финале Медведев переиграл в двух сетах британца Энди Маррея — 6:4, 6:4. Этот титул стал вторым подряд для россиянина — на прошлой неделе он выиграл турнир АТР-500 в Роттердаме.