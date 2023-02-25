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Кафельников прокомментировал победу Медведева на турнире АТР в Дохе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева на турнире АТР в Дохе.

«Результат отличный — Даниил выигрывает второй турнир подряд. Комментарии тут просто излишни, молодец! На следующей неделе у него турнир в Дубае? Думаю, что ему хватит сил. Медведев — физически крепкий парень», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

В финале Медведев переиграл в двух сетах британца Энди Маррея — 6:4, 6:4. Этот титул стал вторым подряд для россиянина — на прошлой неделе он выиграл турнир АТР-500 в Роттердаме.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kafel-nikov-medvedev-molodets-kommentarii-tut-prosto-izlishni/
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
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