Испанец Фокина стал первым финалистов турнира в Монте-Карло
Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина вышел в финале турнира в Монте-Карло. В полуфинале он в трех сетах сломил сопротивление болгарина Григора Димитрова.
Второй финалист определится в паре Стефанос Циципас (Греция) — Александр Зверев (Германия).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Григор Димитров (Болгария) — 6:4, 6:7 (2:7), 6:3
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