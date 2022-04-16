Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:36

Испанец Фокина стал первым финалистов турнира в Монте-Карло

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина вышел в финале турнира в Монте-Карло. В полуфинале он в трех сетах сломил сопротивление болгарина Григора Димитрова.

Второй финалист определится в паре Стефанос Циципас (Греция) — Александр Зверев (Германия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Григор Димитров (Болгария) — 6:4, 6:7 (2:7), 6:3

1
1
Читайте также
Что будет, если приседать каждый день 20 раз?
У Валуева снегоболотоход, у Третьяка - шесть квартир и домов, а у Фетисова деньги. Названы самые богатые спортсмены-депутаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-первая ракетка мира Жюстин Энен: «Зверев не должен больше выходить на корт»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости