Испанец Фокина стал первым финалистов турнира в Монте-Карло

Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина вышел в финале турнира в Монте-Карло. В полуфинале он в трех сетах сломил сопротивление болгарина Григора Димитрова.

Второй финалист определится в паре Стефанос Циципас (Греция) — Александр Зверев (Германия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Григор Димитров (Болгария) — 6:4, 6:7 (2:7), 6:3