Энен: «Зверев не должен больше выходить на корт»

Бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен высказалась в отношении поведения олимпийского чемпиона немца Александра Зверева. Последний в матче 1/8 финала парного разряда турнира в Акапулько подошел к вышке главного судьи и несколько раз агрессивно ударил по ней ракеткой.

«Нельзя кричать на судью. Даже если ты делаешь это не специально. Сломанная ракетка, которая летит в болбоя, является проблемой, — цитирует Энен Eurosport. — Да, можно устать, но нельзя запугивать кого-то и прояалять ярость, как это сделал Зверев. Это нужно пресечь, а он не должен больше выходить на корт».

Энен добавила, что многие теннисисты начинают вести себя неприемлемо.

«Мы можем наслаждаться теннисом Киргиоса, когда он играет великолепно. Я и сама люблю за этим наблюдать, но есть моменты, которые выходят за рамки, — сказала Энен. Зверев... Потом Медведев на Australian Open...

Пора бы уже заканчивать этот беспредел? Бруксби даже не извинился перед болбоем. Киргиос не получил наказание,только потому что он не попал в болбоя.

По словам Энен, игроки должны вести себя более сдержанно, и за этим должны следить.

«Думаю, пора уже перестать показывать то, как теннисисты разбивают ракетки. Мы не хотим видеть это по телевидению. Лучшие спортсмены должны быть примером и образцом для подражания», — добавила Энен. — Теннисисты должны показывать себя за счет стиля игры, а не вульгарного поведения, которое мы видим все чаще. Например, поступок Бублика в Монте-Карло или недавнее поведение Азаренко".