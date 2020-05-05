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Индийский теннисист раскритиковал предложение Джоковича создать фонд помощи низкорейтинговым игрокам

13:13
Юки Бхамбри. Фото Instagram.
Юки Бхамбри. Фото Instagram.
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514-я ракетка мира, индиец Юки Бхамбри, выступил против предложения серба Новака Джоковича создать фонд помощи низкорейтинговым теннисистам.

— Мне кажется, все это будет сложно реализовать. К тому же некоторые игроки негативно восприняли это предложение, — приводит слова Бхамбри Times of India. — Люди охотнее пожертвуют деньги тем, кто борется с коронавирусом — врачам, рабочим, а также тем, кто нуждается в помощи — а не каким-то теннисистам. К тому же мы все еще и соперники.

Я считаю, что выходом из ситуации будет увеличение призовых фондов. Надо не добавлять дополнительный миллион долларов победителю, а подумать об остальных участниках. Нужно платить больше теннисистам в квалификации, а также увеличить призовые для участников, выбывших на ранних стадиях.

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