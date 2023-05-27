Харри победил Димитрова и выиграл турнир в Женеве
Чилийский теннисист Николас Харри обыграл Григора Димитрова из Болгарии в финале турнира ATP в Женеве (Швейцария) — 7:6 (7:1), 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Харри сделал 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Димитрова 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
Для 27-летнего Харри это третий титул ATP в одиночном разряде.
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Gonet Geneva Open
Призовой фонд 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Николас Харри (Чили) — Григор Димитров (Болгария, 4, WC) — 7:6 (7:1), 6:1
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