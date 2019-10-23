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Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Вене

23 октября 2019, 23:40
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Россиянин Карен Хачанов, посеянный на турнире в Вене (Австрия) под вторым номером, вышел в четвертьфинал. Венгр Мартон Фучович в матче второго круга снялся из-за травмы при счете 3:6, 6:4, 1:4.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем пары Сэм Керри (США) — Диего Шварцман (Аргентина, 5).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 296 490 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 2) — Мартон Фучович (Венгрия, Q) — 6:3, 4:6, 4:1 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/vienna/2019/

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