Хачанов вышел в 1/8 финала турнира в Дубае
16:06
Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Дубае обыграл Алексея Попырина, выступающего за Австралию, со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).
Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. Россиянин сделал 5 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт.
В третьем круге Хачанов встретится с французом Жереми Шарди.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 897 805 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 8) — Алексей Попырин (Австралия, WC) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)
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