Хачанов вышел в 1/8 финала турнира в Дубае

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Дубае обыграл Алексея Попырина, выступающего за Австралию, со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. Россиянин сделал 5 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт.

В третьем круге Хачанов встретится с французом Жереми Шарди.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 897 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 8) — Алексей Попырин (Австралия, WC) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)