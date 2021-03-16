Рублев вышел в 1/8 финала турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Дубае обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 17 минут. Россиянин сделал 6 эйсов, ни разу не ошибся на второй подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 7.

В 1/8 финала турнира Рублев встретится с победителем матча Тэйлор Фриц (США) — Николоз Басилашвили (Грузия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 897 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Эмиль Руусувуори (Финляндия, Q) — 6:4, 6:4