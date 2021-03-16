Рублев вышел в 1/8 финала турнира в Дубае
16:38
Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Дубае обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 6:4, 6:4.
Встреча продлилась 1 час 17 минут. Россиянин сделал 6 эйсов, ни разу не ошибся на второй подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 7.
В 1/8 финала турнира Рублев встретится с победителем матча Тэйлор Фриц (США) — Николоз Басилашвили (Грузия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 897 805 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 2) — Эмиль Руусувуори (Финляндия, Q) — 6:4, 6:4
9
Зачет
vs
0
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