Хачанов в пятисетовом матче вышел во второй круг US Open

Российский теннисист Карен Хачанов в стартовом матче US Open обыграл итальянца Янника Синнера (3:6, 6:7 (7:9), 6:2, 6:0, 7:6 (7:4). Матч длился три часа и 42 минуты.

В следующем раунде соперником Хачанов станет еще один россиянин — Андрей Кузнецов.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 11) — Янник Синнер (Италия) — 3:6, 6:7 (7:9), 6:2, 6:0, 7:6(7:4)

Каспер Рууд (Норвегия, 30) — Маккензи Макдональд (США) — 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:2

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Альяж Бедене (Словения) — 6:3, 3:6, 6:1, 4:6, 6:1

Доминик Тим (Австрия, 2) — Хайме Мунар (Испания) — 7:6 (8:6), 6:3 отказ 2-го игрока