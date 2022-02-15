Хачанов сыграет с финном Руусувуори во втором круге турнира в Дохе
Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с Эмилем Руусувуори из Финляндии во втором круге турнира ATP 250 в Дохе.
Ранее финн в первом круге обыграл бельгийца Давида Гоффена. Игра продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:1.
Матч Хачанов — Руусувуори пройдет в среду, 16 февраля, начало — в 11:00 по московскому времени.
Россиянин занимает 27-е место в рейтинге ATP, финский теннисист находится на 71-й позиции.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 071 030 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Давид Гоффен (Бельгия) — 4:6, 6:4, 6:1
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