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Сегодня, 22:42

Хачанов сыграет с финном Руусувуори во втором круге турнира в Дохе

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с Эмилем Руусувуори из Финляндии во втором круге турнира ATP 250 в Дохе.

Ранее финн в первом круге обыграл бельгийца Давида Гоффена. Игра продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:1.

Матч Хачанов — Руусувуори пройдет в среду, 16 февраля, начало — в 11:00 по московскому времени.

Россиянин занимает 27-е место в рейтинге ATP, финский теннисист находится на 71-й позиции.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 071 030 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Давид Гоффен (Бельгия) — 4:6, 6:4, 6:1

Теннис
Карен Хачанов
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