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Сегодня, 00:40

Циципас сыграет с Гастоном во втором круге турнира в Марселе

Анна Горшкова
Корреспондент

Греческий теннисист Стефанос Циципас сыграет с Юго Гастоном во втором круге турнира ATP 250 в Марселе.

Французский теннисист в первом круге обыграл Корантена Муте. Игра продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Матч Циципас — Гастон пройдет 16 февраля, начало — в 13:00 по московскому времени.

Грек занимает четвертое место в рейтинге ATP, француз находится на 68-й позиции.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 545 200 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Юго Гастон (Франция) — Корантен Муте (Франция) — 6:4, 6:4

Теннис
Стефанос Циципас
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