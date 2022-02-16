Циципас сыграет с Гастоном во втором круге турнира в Марселе
Греческий теннисист Стефанос Циципас сыграет с Юго Гастоном во втором круге турнира ATP 250 в Марселе.
Французский теннисист в первом круге обыграл Корантена Муте. Игра продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4.
Матч Циципас — Гастон пройдет 16 февраля, начало — в 13:00 по московскому времени.
Грек занимает четвертое место в рейтинге ATP, француз находится на 68-й позиции.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 545 200 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Юго Гастон (Франция) — Корантен Муте (Франция) — 6:4, 6:4
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