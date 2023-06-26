Хачанов о навыке, который бы он хотел перенять у Федерера: «Мне надо работать над выходами к сетке»

Вице-чемпион Олимпиады-2022 Карен Хачанов в интервью «СЭ» ответил на несколько теннисных вопросов в формате блиц.

— Любимый теннисный сувенир? Возможно, срезанная сетка?

— Со всех «Больших шлемов» привожу полотенца. Оставляю себе или дарю членам семьи, тренерам.

— Какой удар вы считаете своим фирменным?

— Удар с левой по линии.

— Крученая или плоская подача?

— Плоская.

— Какой навык и у кого вы бы хотели забрать?

— Наверное, усовершенствовать свой удар с лета. Как в свое время играли Федерер, Стефан Эдберг, Пит Сампрас. Мне надо работать над выходами к сетке и добавлять вариативности, — сказал Хачанов «СЭ».

Ранее 27-летний россиянин из-за частичного перелома кости крестца снялся с Уимблдона-2023.

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