Хачанов проиграл во втором круге турнира в Лионе

Хачанов проиграл словаку Алексу Молчану в Лионе

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Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Лионе проиграл словаку Алексу Молчану со счетом 2:6, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

В следующем круге соперником Молчана станет аргентинец Федерико Кориа.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Алекс Молчан (Словакия) — Карен Хачанов (Россия, 5) — 6:2, 7:6 (7:4)