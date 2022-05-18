Хачанов проиграл во втором круге турнира в Лионе
Хачанов проиграл словаку Алексу Молчану в Лионе
Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Лионе проиграл словаку Алексу Молчану со счетом 2:6, 6:7 (4:7).
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.
В следующем круге соперником Молчана станет аргентинец Федерико Кориа.
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Алекс Молчан (Словакия) — Карен Хачанов (Россия, 5) — 6:2, 7:6 (7:4)
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