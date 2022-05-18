Кория победил Корреньо Бусту и вышел в третий круг турнира ATP в Лионе
Аргентинский теннисист Федерико Кория одержал победу над испанцем Пабло Корреньо Бустой в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лионе.
Встреча продолжалась 1 час 28 минут.
Таким образом, Кория вышел в третий круг турнира ATP, где сыграет с победителем игры между Кареном Хачанов из России и Алексом Молчаном из Словакии.
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Федерико Кория (Аргентина) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 2) — 7:5, 6:3
Следующий соперник
Карен Хачанов (Россия, 5) — Алекс Молчан (Словакия)
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