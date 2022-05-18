Кория победил Корреньо Бусту и вышел в третий круг турнира ATP в Лионе

Аргентинский теннисист Федерико Кория одержал победу над испанцем Пабло Корреньо Бустой в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лионе.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Таким образом, Кория вышел в третий круг турнира ATP, где сыграет с победителем игры между Кареном Хачанов из России и Алексом Молчаном из Словакии.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Федерико Кория (Аргентина) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 2) — 7:5, 6:3

Следующий соперник

Карен Хачанов (Россия, 5) — Алекс Молчан (Словакия)