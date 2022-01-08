Надаль вышел в финал турнира ATP в Мельбурне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прошел в финал турнира ATP в Мельбурне (Австралия).

В полуфинале он победил Эмиля Руусувуори из Финляндии со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

В финале он сыграет с Максимом Кресси из США, который в полуфинале обыграл Григора Димитрова из Болгарии — 7:5, 7:6 (11:9).

Мельбурн (Австралия)

Турнир ATP Melbourne Summer Set

Призовой фонд 521 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:4, 7:5