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Сегодня, 12:15

Даниил Медведев провел мастер-класс для детей в Хертогенбосе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Даниил Медведев на мастер-классе в Хертогенбосе.
Фото Соцсети Даниила Медведева

Российский теннисист Даниил Медведев провел мастер-класс для детей в Хертогенбосе (Нидерланды).

«Вчера было весело поучаствовать в мастер-классе для детей. Надеюсь, сегодня будет поменьше дождя», — написал у себя в Twitter Медведев.

Даниил Медведев на мастер-классе в Хертогенбосе. Фото Соцсети Даниила Медведева
Даниил Медведев на мастер-классе в Хертогенбосе.
Соцсети Даниила Медведева

Медведеву предстоит сыграть на турнире в Хертогенбосе, который проходит с 4 по 12 июня. Россиянин начнет участие со второго круга.

13 июня Медведев возглавит рейтинг ATP и станет первой ракеткой мира.

Теннис
Даниил Медведев
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