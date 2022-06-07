Даниил Медведев провел мастер-класс для детей в Хертогенбосе

Российский теннисист Даниил Медведев провел мастер-класс для детей в Хертогенбосе (Нидерланды).

«Вчера было весело поучаствовать в мастер-классе для детей. Надеюсь, сегодня будет поменьше дождя», — написал у себя в Twitter Медведев.

Даниил Медведев на мастер-классе в Хертогенбосе. Соцсети Даниила Медведева

Медведеву предстоит сыграть на турнире в Хертогенбосе, который проходит с 4 по 12 июня. Россиянин начнет участие со второго круга.

13 июня Медведев возглавит рейтинг ATP и станет первой ракеткой мира.