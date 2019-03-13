Хачанов переиграл Рублева в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов переиграл соотечественника Андрея Рублева в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе. Следующим его соперником будет американец Джон Изнер, обыгравший сегодня аргентинца Гвидо Пелью.

В других встречах серб Новак Джокович проиграл немцу Филиппу Кольшрайберу, испанец Рафаэль Надаль выиграл у аргентинца Диего Шварцмана, а швейцарец Роджер Федерер оказался сильнее соотечественника Стэна Вавринки.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Филипп Кольшрайбер (Германия) - Новак Джокович (Сербия, 1) - 6:4, 6:4

Кайл Эдмунд (Великобритания, 22) - Раду Албот (Молдавия, Q) - 6:3, 6:3

Роджер Федерер (Швейцария, 4) - Стэн Вавринка (Швейцария) - 6:3, 6:4

Джон Изнер (США, 8) - Гвидо Пелья (Аргентина, 32) - 6:3, 6:4

Карен Хачанов (Россия, 12) - Андрей Рублев (Россия, LL) - 7:5, 6:3

Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Диего Шварцман (Аргентина, 25) - 6:3, 6:1