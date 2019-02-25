Хачанов опустился на 12-е место в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов опустился на 12-ю строчку в рейтинге ATP. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP

Положение на 25 февраля

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 10 955

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8320

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6475

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5085

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4595

6 (6). Кеи Нисикори (Япония) – 4190

7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) – 4100

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3800

9 (9). Джон Изнер (США) – 3270

10 (10). Марин Чилич (Хорватия) – 3095

11 (12). Стефанос Циципас (Греция) – 2965

12 (11). Карен Хачанов (Россия) – 2675

15 (15). Даниил Медведев (Россия) – 2230

​* – положение в предыдущем рейтинге