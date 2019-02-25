Хачанов опустился на 12-е место в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов опустился на 12-ю строчку в рейтинге ATP. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP
Положение на 25 февраля
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 10 955
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8320
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6475
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5085
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4595
6 (6). Кеи Нисикори (Япония) – 4190
7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) – 4100
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3800
9 (9). Джон Изнер (США) – 3270
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) – 3095
11 (12). Стефанос Циципас (Греция) – 2965
12 (11). Карен Хачанов (Россия) – 2675
15 (15). Даниил Медведев (Россия) – 2230
* – положение в предыдущем рейтинге
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