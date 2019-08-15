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Хачанов обыграл Кирьоса и вышел в третий круг турнира в Цинциннати

15 августа 2019, 08:14
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Россиянин Карен Хачанов во втором круге турнира в Цинциннати оказался сильнее австралийца Ника Кирьоса — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2. В третьем круге Хачанов сыграет с французом Люкой Пуем.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 056 280 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 8) — Ник Кирьос (Австралия) — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2

Роберто Баутиста Агут (Испания, 11) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:3, 3:6, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/cincinnati/2019/2/6/

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