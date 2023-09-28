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Сегодня, 11:32

Герасимов обыграл испанца Сапату Миральеса в первом круге турнира в Астане

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский теннисист Егор Герасимов вышел во второй круг турнира ATP в Астане (Казахстан).

В первом круге россиянин победил испанца Бернабе Сапату Миральеса в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:3.

Соперником Герасимова во втором круге станет чех Иржи Легечка.

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 017 850 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Егор Герасимов (Россия, Q) — Бернабе Сапата Миральес — 7:6 (7:5), 6:3

Теннис
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