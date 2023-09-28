Герасимов обыграл испанца Сапату Миральеса в первом круге турнира в Астане
Российский теннисист Егор Герасимов вышел во второй круг турнира ATP в Астане (Казахстан).
В первом круге россиянин победил испанца Бернабе Сапату Миральеса в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:3.
Соперником Герасимова во втором круге станет чех Иржи Легечка.
Астана (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 1 017 850 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Егор Герасимов (Россия, Q) — Бернабе Сапата Миральес — 7:6 (7:5), 6:3
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