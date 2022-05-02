Хачанов, Карацев и Сафиуллин опустились в чемпионской гонке АТР

В понедельник, 2 мая, был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP.

Российские теннисисты Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Павел Котов опустились в рейтинге. Хачанов — с 27-го места на 28-е, Карацев — с 37-го на 43-е, Сафиуллин — с 78-го на 79-е, Котов — с 96-го на 98-е.

Другие россияне — Даниил Медведев и Андрей Рублев — сохранили свои позиции. Медведев идет четвертым, Рублев — шестым.

Лидировать продолжает испанец Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас остался вторым, еще один испанец Карлос Алькарас — третьим.

Чемпионская гонка АТР. 2 мая

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 2530

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 2460

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 1900

5 (5). Тейлор Фритц (США) — 1765

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 1730

7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1675

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 1245

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 1150

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 1080...

28 (27). Карен Хачанов (Россия) — 585

43 (37). Аслан Карацев (Россия) — 450

79 (78). Роман Сафиуллин (Россия) — 284

98 (96). Павел Котов (Россия) — 250