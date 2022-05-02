Хачанов, Карацев и Сафиуллин опустились в чемпионской гонке АТР
В понедельник, 2 мая, был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP.
Российские теннисисты Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Павел Котов опустились в рейтинге. Хачанов — с 27-го места на 28-е, Карацев — с 37-го на 43-е, Сафиуллин — с 78-го на 79-е, Котов — с 96-го на 98-е.
Другие россияне — Даниил Медведев и Андрей Рублев — сохранили свои позиции. Медведев идет четвертым, Рублев — шестым.
Лидировать продолжает испанец Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас остался вторым, еще один испанец Карлос Алькарас — третьим.
Чемпионская гонка АТР. 2 мая
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 2530
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 2460
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 1900
5 (5). Тейлор Фритц (США) — 1765
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 1730
7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1675
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 1245
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 1150
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 1080...
28 (27). Карен Хачанов (Россия) — 585
43 (37). Аслан Карацев (Россия) — 450
79 (78). Роман Сафиуллин (Россия) — 284
98 (96). Павел Котов (Россия) — 250