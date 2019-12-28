Горан Иванишевич: «Из молодых теннисистов Медведев ближе всего к победе на «Шлеме»

Победитель Уимблдона-2001 Горан Иванишевич предположил, кто из молодых теннисистов может прервать гегемонию «Большой тройки».

— Медведев ближе всего к победе на «Шлеме», — цитирует Иванишевича Sky Sports. — Но я очень люблю Циципаса. На мой взгляд, Даниил в прошедшем сезоне показал, что готов бороться за крупнейшие трофеи и очень опасен. Следующий год будет крайне важным.