Баньис обыграл Дельбониса и вышел в финал турнира в Сантьяго

Аргентинский теннисист Факундо Баньис пробился в финал турнира АТР в Сантьяго (Чили). В полуфинале он победил своего соотечественника Федерико Дельбониса (7:5, 6:3).

Во втором полуфинале сыграют Кристиан Гарин (Чили) и Даниэль Элахи Галан (Колумбия).

Сантьяго (Чили)

Турнир ATP Chile Dove Men+Care Open

Призовой фонд 325 270 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Факундо Баньис (Аргентина) — Федерико Дельбонис (Аргентина, 8) — 7:5, 6:3