Баньис обыграл Дельбониса и вышел в финал турнира в Сантьяго
02:30
Аргентинский теннисист Факундо Баньис пробился в финал турнира АТР в Сантьяго (Чили). В полуфинале он победил своего соотечественника Федерико Дельбониса (7:5, 6:3).
Во втором полуфинале сыграют Кристиан Гарин (Чили) и Даниэль Элахи Галан (Колумбия).
Сантьяго (Чили)
Турнир ATP Chile Dove Men+Care Open
Призовой фонд 325 270 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Факундо Баньис (Аргентина) — Федерико Дельбонис (Аргентина, 8) — 7:5, 6:3
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...