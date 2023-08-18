Рублев в паре с Перселлом проиграл на турнире в Цинциннати

Россиянин Андрей Рублев в паре с австралийцем Максом Перселлом проиграл во втором круге парного разряда турнира в Цинциннати. В трех сетах они потерпели поражение от мексиканца Сантьяго Гонсалеса и француза Эдуара Роже-Васслена.

Следующими соперниками Гонсалеса и Роже-Васслена будут американцы Кристофер Юбенкс и Бен Шелтон.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Сантьяго Гонсалес/Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция, 6) — Макс Перселл/Андрей Рублев (Австралия/Россия) — 4:6, 6:3, 10:7