Фритц признался, что его впечатляет уровень игры Алькараса

Американский теннисист Тэйлор Фритц рассказал, что думает о способностях испанца Карлоса Алькараса.

«Еще год назад у него уже были все необходимые инструменты для выступлений на высоком уровне. Редко можно увидеть человека его возраста без необходимости много работать над различными аспектами своей игры. У Карлоса есть много способов выстроить игру таким образом, чтобы выигрывать матчи с разными соперниками. Я не думаю, что у Надаля, Новака или Федерера в возрасте Алькараса было то, чем Карлос обладает уже сейчас», — приводит Tennis World слова Фритца.

В четвертьфинальном матче турнира в Майами американский теннисист проиграл Алькарасу в двух сетах (4:6, 2:6).