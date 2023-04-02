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Сегодня, 18:49

Фритц признался, что его впечатляет уровень игры Алькараса

Алина Савинова
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Американский теннисист Тэйлор Фритц рассказал, что думает о способностях испанца Карлоса Алькараса.

«Еще год назад у него уже были все необходимые инструменты для выступлений на высоком уровне. Редко можно увидеть человека его возраста без необходимости много работать над различными аспектами своей игры. У Карлоса есть много способов выстроить игру таким образом, чтобы выигрывать матчи с разными соперниками. Я не думаю, что у Надаля, Новака или Федерера в возрасте Алькараса было то, чем Карлос обладает уже сейчас», — приводит Tennis World слова Фритца.

В четвертьфинальном матче турнира в Майами американский теннисист проиграл Алькарасу в двух сетах (4:6, 2:6).

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Carlos_Alcaraz/130598/taylor-fritz-drops-major-praise-on-carlos-alcaraz/
Теннис
Карлос Алькарас
Тэйлор Фритц
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