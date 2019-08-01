Фоньини, Пелья и Шварцман пробились в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе

Результаты матчей второго раунда турнира АТР в Лос-Кабосе (Мексика).
Лос-Кабос (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex
Призовой фонд 762 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Фабио Фоньини (Италия, 1) - Марсель Гранольерс (Испания) - 4:6, 6:3, 6:
Тэйлор Фритц (США, 5) - Праджнеш Гуннесваран (Индия) - 4:6, 6:3, 6:2
Танаси Коккинакис (Австралия, WC) - Люка Пуй (Франция, 4) - 2:6, 6:4, 6:3
Раду Албот (Молдавия, 7) - Таро Даниэль (Япония) - 6:1, 6:2
Михаил Кукушкин (Казахстан, 8) - Кэмерон Норри (Великобритания) - 7:5, 7:5
Диего Шварцман (Аргентина, 3) - Эрнест Гулбис (Латвия) - 7:5, 6:0
Квон Суну (Корея, Q) - Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) - 6:4, 3:6, 6:3
Гвидо Пелья (Аргентина, 2, WC) - Григор Димитров (Болгария) - 6:4, 6:2