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Фоньини, Пелья и Шварцман пробились в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе

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Результаты матчей второго раунда турнира АТР в Лос-Кабосе (Мексика).

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex

Призовой фонд 762 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Фабио Фоньини (Италия, 1) - Марсель Гранольерс (Испания) - 4:6, 6:3, 6:

Тэйлор Фритц (США, 5) - Праджнеш Гуннесваран (Индия) - 4:6, 6:3, 6:2

Танаси Коккинакис (Австралия, WC) - Люка Пуй (Франция, 4) - 2:6, 6:4, 6:3

Раду Албот (Молдавия, 7) - Таро Даниэль (Япония) - 6:1, 6:2

Михаил Кукушкин (Казахстан, 8) - Кэмерон Норри (Великобритания) - 7:5, 7:5

Диего Шварцман (Аргентина, 3) - Эрнест Гулбис (Латвия) - 7:5, 6:0

Квон Суну (Корея, Q) - Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) - 6:4, 3:6, 6:3

Гвидо Пелья (Аргентина, 2, WC) - Григор Димитров (Болгария) - 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/loscabos/2019/

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