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Фоньини обыграл Кукушкина в Пекине, Басилашвили — Пелью

12:24
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В первом раунде турнира АТР итальянец Фабио Фоньини обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина (6:4, 4:6, 7:6(8:6)). Грузин Николоз Басилашвили выиграл у аргентинца Гвидо Пельи (6:4, 7:6(7:3)).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Фабио Фоньини (Италия, 6) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 6:4, 4:6, 7:6(8:6)

Николоз Басилашвили (Грузия) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 6:4, 7:6(7:3)

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