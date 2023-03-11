Фокина может сыграть с Хачановым в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он переиграл китайца У Ибина — 6:4, 6:1.
Следующим соперником испанца станет победитель матча Карен Хачанов — Оскар Отте.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джейсон Каблер (Австралия) — Григор Димитров (Болгария, 21) — 2:6, 7:6, 3:0 отказ 2-го игрока
Алехандро Давидович Фокина (Испания, 23) — У Ибин (Китай, WC) — 6:4, 6:1
Александр Зверев (Германия, 12) — Педро Качин (Аргентина) — 6:3, 6:1
Алехандро Табило (Чили, Q) — Максим Кресси (США, 32) — 7:6 (7:3), 7:6 (15:13)
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