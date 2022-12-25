Феррер: «Рафа — лучший игрок в истории тенниса и символ нашего турнира в Барселоне»

Экс-третья ракетка мира и директор Barcelona Open Давид Феррер поделился мнением о том, что испанец Рафаэль Надаль примет участие в турнире в 2023 году.

«Рафа — лучший игрок в истории этого вида спорта и символ нашего турнира. Возможность продолжать наслаждаться им в Барселоне — это благословение и то, что лично меня делает очень взволнованным и счастливым», — приводит Tennis World слова Феррера.

Надаль является 12-кратным победителем турнира в Барселоне. Всего на его счету 22 победы на турнирах «Большого шлема», две — на олимпийских играх (в одиночном и парном разрядах). В этом сезоне он выиграл четыре турнира, в том числе «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат Австралии.