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Феррер: «Рафа — лучший игрок в истории тенниса и символ нашего турнира в Барселоне»

Алина Савинова
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Экс-третья ракетка мира и директор Barcelona Open Давид Феррер поделился мнением о том, что испанец Рафаэль Надаль примет участие в турнире в 2023 году.

«Рафа — лучший игрок в истории этого вида спорта и символ нашего турнира. Возможность продолжать наслаждаться им в Барселоне — это благословение и то, что лично меня делает очень взволнованным и счастливым», — приводит Tennis World слова Феррера.

Надаль является 12-кратным победителем турнира в Барселоне. Всего на его счету 22 победы на турнирах «Большого шлема», две — на олимпийских играх (в одиночном и парном разрядах). В этом сезоне он выиграл четыре турнира, в том числе «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат Австралии.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Rafael_Nadal/125929/-rafael-nadal-is-the-best-player-in-history-says-david-ferrer/
Теннис
Давид Феррер
Рафаэль Надаль
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