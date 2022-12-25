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Зверев — о победе на выставочном турнире: «Я счастлив, что выиграл что-то в этом году»

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями от победы своей команды на выставочном турнире в Дубае.

«Я счастлив, что выиграл что-то в этом году. Очевидно, этот год был тяжелым для меня, я не играл уже шесть с половиной месяцев, так что закончить его таким образом — это потрясающе для меня и всей команды», — приводит Sportskeeda слова немца.

Зверев вместе с Еленой Рыбакиной из Казахстана, австрийцем Домиником Тимом, россиянкой Анастасией Павлюченковой и эстонкой Анетт Контавейт (снялась по ходу турнира) представлял команду Hawks.

Ига Свентек из Польши, канадцы Феликс Оже-Альяссим и Эжени Бушар, Хольгер Руне из Дании, а также Саня Мирза из Индии выступали за команду Kites.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-happy-i-won-something-alexander-zverev-glad-return-winning-ways-world-tennis-league?key1=newsnowltennis
Теннис
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