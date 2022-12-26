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Самсонова: «Очень жаль, что Федерер завершил карьеру, я была большой его фанаткой»

Мария Гусева
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Российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о решении Роджера Федерера завершить спортивную карьеру.

«Серена была лучшей в теннисе, но я никогда не была большой ее поклонницей. По поводу Роджера. Мне очень жаль, что он завершил карьеру, я была большой его фанаткой. Когда мы пересекались на турнирах, я всегда старалась найти время, чтобы посмотреть хотя бы его тренировку», — цитирует ТАСС Самсонову.

15 сентября Федерер объявил о завершении карьеры. 24 сентября швейцарец в паре с Рафаэлем Надалем проиграли американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку — 4:6, 7:6 (7:2), 11:9. Это была последняя игра Роджера Федерера на профессиональном уровне.

Всего на счету Федерера 103 титула в турнирах под эгидой ATP, в том числе шесть побед в Итоговом турнире. Он провел рекордные 237 недель подряд на первой сточке мирового рейтинга.

Источник: ТАСС
Теннис
Людмила Самсонова
Роджер Федерер
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