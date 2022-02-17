Канадский теннисит Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями от первого титула ATP.

«Потрясающее ощущение, это здорово. Я долго к этому шел, был близок несколько раз. Поэтому наконец поднять этот трофей — это особенный, очень эмоциональный момент для меня и моей семьи. Большое облегчение. Получил около 100 СМС в первый день с поздравлениями.

Роджера Федерера прислал мне небольшое сообщение. Просто написал по-английски: «Я рад за тебя, молодец». Это приятно", — приводит слова Оже-Альяссима We Are Tennis France.

Также теннисист рассказал, как отпраздновал победу на турнире в Роттердаме.

«Я отпраздновал с семьей, девушкой и командой. Просто хороший ужин, бутылка шампанского и все. Я вернулся в отель, нужно было собирать вещи — я уезжал на следующее утро. Такая жизнь у теннисиста», — добавил он.

Оже-Альяссим в финале турнира в Роттердаме обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:2).