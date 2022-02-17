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Сегодня, 14:43

Оже-Альяссим о первом титуле: «Я долго к этому шел, поэтому наконец поднять этот трофей — это особенный момент»

Оже-Альяссим поделился эмоциями от первого титула ATP
Анна Горшкова
Корреспондент

Канадский теннисит Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями от первого титула ATP.

«Потрясающее ощущение, это здорово. Я долго к этому шел, был близок несколько раз. Поэтому наконец поднять этот трофей — это особенный, очень эмоциональный момент для меня и моей семьи. Большое облегчение. Получил около 100 СМС в первый день с поздравлениями.

Роджера Федерера прислал мне небольшое сообщение. Просто написал по-английски: «Я рад за тебя, молодец». Это приятно", — приводит слова Оже-Альяссима We Are Tennis France.

Также теннисист рассказал, как отпраздновал победу на турнире в Роттердаме.

«Я отпраздновал с семьей, девушкой и командой. Просто хороший ужин, бутылка шампанского и все. Я вернулся в отель, нужно было собирать вещи — я уезжал на следующее утро. Такая жизнь у теннисиста», — добавил он.

Оже-Альяссим в финале турнира в Роттердаме обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:2).

Источник: https://twitter.com/WeAreTennisFR/status/1494004886010314755?s=20&t=OT0z2o7MIUn_oP4bLRzMIg
Теннис
Феликс Оже-Альяссим
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