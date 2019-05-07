Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл француза Ришара Гаске (6:2, 6:3) во втором раунде турнира АТР в Мадриде (Испания). Матч продолжался 54 минуты.
В следующем раунде швейцарец сыграет с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) - Гаэль Монфис (Франция).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 536 160 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Роджер Федерер (Швейцария, 4) - Ришар Гаске (Франция) - 6:2, 6:3
Марин Чилич (Хорватия, 9) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 4:6, 6:3, 6:4
Первый круг
Люка Пуй (Франция) - Борна Чорич (Хорватия, 13) - 6:3, 7:5
Джон Миллмэн (Австралия) - Стив Джонсон (США) - 7:6, 7:6
Жереми Шарди (Франция) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания, Q) - 6:2, 4:6, 7:5
Уго Дельен (Боливия, Q) - Жиль Симон (Франция) - 4:6, 6:1, 7:6
Адриан Маннарино (Франция, LL) - Жоау Соуза (Португалия) - 7:5, 5:7, 6:1
Фабио Фоньини (Италия, 10) - Кайл Эдмунд (Великобритания) - 6:4, 6:3
Давид Феррер (Испания, WC) - Роберто Баутиста Агут (Испания) - 6:4, 4:6, 6:4