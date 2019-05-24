Федерер не знает, чем займется после завершения карьеры

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал, что не решил, чем займется после завершения карьеры. Он отметил, что еще не думал об этом.

– Кто-то говорит, что я точно хочу сыграть на Олимпиаде в Токио, а потом уйду, но я сам ничего такого не говорил, - приводит The New York Times слова Федерера. -Я всегда говорил, что чем больше думаю о завершении карьеры, тем больше она поворачивает к завершению. Меня спрашивают: что ты будешь делать после тенниса? А я говорю, что не уверен, потому что если все распланирую, то карьера уже наполовину закончится. Возможно, это не повлияет на мою игру, но, может быть, скажется на желании добиваться успеха.