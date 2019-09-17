Евгений Донской: «Сафин хотел комментировать, как Слуцкий»

Российский теннисист Евгений Донской, которому несколько лет назад в качестве консультанта помогал Марат Сафин, рассказал, что не смотрел финал US Open с комментарием легендарного игрока, но попытался объяснить, почему Марат выбрал такой стиль ведения репортажа.

Донской вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. В матче первого раунда он обыграл итальянца Маттео Виолу — 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Во втором круге Донской сыграет против россиянина Даниила Медведева.

— Нет, смотрел только первый сет — по Eurosport. Этому каналу я не изменяю. Потом я лег спать — у нас была ранняя тренировка. Не думаю, что Андрей (тренер Донского Андрей Кузнецов. — Прим. «СЭ») был бы доволен. Нарезку комментариев Марата, конечно, слышал. Не сказать, что все было классно, но он хорошо отработал. Я когда сам комментировал, чисто теннисные фразы, которых многие не понимают, проскакивали автоматически. Мне кажется, это интересно. Я смотрел первый матч чемпионата мира по футболу, когда комментировал Слуцкий. Мне так понравилось, как он говорил. Там сидел один парень, который знает всю историю. И Слуцкий со своими «распасовочками». Это было очень интересно. Мне кажется, Марат хотел комментировать так же. Больше о теннисе рассказать, — сказал Донской после победы в первом круге St.Petersburg Open над Маттео Виолой. (Мария Никулашкина)

Донской вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге и сыграет с Медведевым