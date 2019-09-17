Донской вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге и сыграет с Медведевым
18:32
Россиянин Евгений Донской вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. В матче первого раунда он обыграл итальянца Маттео Виолу — 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.
В следующем круге он сыграет против россиянина Даниила Медведева.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 180 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Евгений Донской (Россия, WC) — Маттео Виола (Италия, LL) — 6:2, 6:1