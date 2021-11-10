Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Фритц обыграл Герасимова в первом раунде турнира в Стокгольме

00:09

Американский теннисист Тэйлор Фритц победил белоруса Егора Герасимова (6:4, 6:4) в матче первого раунда турнира АТР в Стокгольме (Швеция).

Следующим соперником американца станет его соотечественник Томми Пол.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 711 725 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Тэйлор Фритц (США, 5) — Егор Герасимов (Белоруссия, LL) — 6:4, 6:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Что такое правильное питание? Рекомендации организаций здоровья и дайджест продуктов
0