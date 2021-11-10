Фритц обыграл Герасимова в первом раунде турнира в Стокгольме
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Американский теннисист Тэйлор Фритц победил белоруса Егора Герасимова (6:4, 6:4) в матче первого раунда турнира АТР в Стокгольме (Швеция).
Следующим соперником американца станет его соотечественник Томми Пол.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 711 725 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Тэйлор Фритц (США, 5) — Егор Герасимов (Белоруссия, LL) — 6:4, 6:4
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