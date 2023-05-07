Маррей — о победе на «Челленджере» в Экс-ан-Провансе: «Продолжаю двигаться дальше»

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал победу над американцем Томми Полом в финале «Челленджера» в Экс-ан-Провансе.

«Последний год, или где-то 18 месяцев, был немного сложным для меня. Но моя команда поддерживала меня и работала со мной, пытаясь стать лучше. Мы продолжаем двигаться дальше. Самой важной частью этой недели были болельщики, которые пришли поддержать меня. Атмосфера с самого первого матча и до конца была невероятной. Для таких турниров так важна поддержка местного населения. Во время тренировок вы были здесь, смотрели и поддерживали. Это много значит для игроков, но это так важно и для этого мероприятия», — приводит слова Маррея ATP.

Маррей впервые с 2016 года выиграл титул на грунте и победил на «Челленджере» впервые c 2005 года. 35-летний спортсмен поднимется на 42-ю строчку в рейтинге ATP.