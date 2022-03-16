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Сегодня, 11:52

Рублев: «Теперь нет никакого давления — я уже сыграл в Индиан-Уэллсе лучше, чем когда-либо»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Андрей Рублев прокомментировал победу над Фрэнсисом Тиафу в третьем круге в Индиан-Уэллсе (6:3, 6:4).

«Играть с Фрэнсисом всегда непросто, и я счастлив, что прошел сегодня и впервые в Индиан-Уэллсе вышел в четвертый круг, — цитирует Рублева сайт ATP. — Посмотрим, что будет дальше. Сейчас нет никакого давления, я добился здесь большего, чем когда-либо, так что теперь мне нужно просто постараться расслабиться и играть в теннис.

Также он поделился ожиданиями от встречи с Хубертом Хуркачем, которого три недели назад обыграл в полуфинале турнира в Дубае.

«После Дубая я думал, когда же мы встретимся снова? (улыбается) Но это теннис, это весело, мы не можем это контролировать. Завтра будет новый матч, и, надеюсь, он получится хорошим», — добавил Рублев.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/rublev-tiafoe-indian-wells-2022-tuesday
Теннис
Андрей Рублев
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