Энди Маррэй: «Было сложно признать, что я неправильно строил расписание»

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррэй признался, что пересмотрел свои взгляды на тренировки и подготовку к матчам после операции. По его словам, он подорвал свое здоровье из-за слишком интенсивного расписания.

— Мне было сложно признать, глядя на результаты, что я неправильно строил расписание, — цитирует Talk Sport Маррэя. — Но это было необходимо, потому что операция, которую я перенес, очень серьезная для моего возраста. Мог ли я что-то делать по-другому? Мог ли я работать так же усердно? Или должен был действовать умнее?

Раньше я считал, что чем больше часов потратил, тем лучше. Но сейчас я так не думаю. После того, как я возобновил карьеру, я тренируюсь гораздо меньше, но все еще могу соревноваться на высоком уровне.

Когда становишься старше, начинаешь больше думать о том, что делаешь и что можно было сделать иначе. Сейчас я сижу с металлическим бедром и думаю, что хотел бы этого избежать.