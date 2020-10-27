Джокович вышел во второй круг турнира в Вене

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, на старте соревнований в Вене одолел своего соотечественника Филипа Краиновича, занимающего 30-е место мирового рейтинга.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 409 510 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 1, WC) — Филип Краинович (Сербия) — 7:6 (8:6), 6:3

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Альяж Бедене (Словения, Q) — 6:3, 4:5 отказ 2-го игрока

Хуберт Хуркач (Польша) — Аттила Балаж (Венгрия, Q) — 6:3, 7:5