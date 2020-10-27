Джокович вышел во второй круг турнира в Вене
20:01
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, на старте соревнований в Вене одолел своего соотечественника Филипа Краиновича, занимающего 30-е место мирового рейтинга.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 409 510 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 1, WC) — Филип Краинович (Сербия) — 7:6 (8:6), 6:3
Дэниэл Эванс (Великобритания) — Альяж Бедене (Словения, Q) — 6:3, 4:5 отказ 2-го игрока
Хуберт Хуркач (Польша) — Аттила Балаж (Венгрия, Q) — 6:3, 7:5