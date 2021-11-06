Джокович стал первым финалистом турнира в Париже

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, в полуфинале соревнований в Париже одолел поляка Хуберта Хуркача, занимающего 10-е место мирового рейтинга. Серб победил соперника в трех сетах — 3:6, 6:0, 7:6.

В финале турнира в Париже Джокович сыграет или с немцем Александром Зверевым, или с россиянином Даниилом Медведевым.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Хуберт Хуркач (Польша, 7) — 3:6, 6:0, 7:6 (7:5)