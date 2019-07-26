Первая ракетка мира Новак Джокович снялся с турнира в Монреале, информирует официальный сайт ATP. Серб сообщил, что ему нужно больше времени на восстановление после победы на Уимблдоне.

– К сожалению, я вынужден объявить, что решил сняться с турнира в Монреале, – приводит официальный сатй ATP слова Джоковича. – Получив поддержку команды, я решил дать своему организму больше времени на отдых и восстановление перед возвращением на корт. Я люблю Канаду, у меня здесь много друзей, благодаря которым я чувствую себя там как дома. С нетерпением буду жду возможности вернуться на турнир в Монреале.