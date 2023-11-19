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Джокович: «Синнер показывает фантастический теннис»

Сергей Разин
корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от финала Итогового турнира ATP против итальянца Янника Синнера.

«Он показывает фантастический теннис. Возможно, это лучший теннис в его жизни, на этом этапе против игроков топ-10. Мы провели очень равный матч прошлой ночью. Атмосфера была невероятной, явно наэлектризованной. Я не ожидаю ничего меньшего. Наверное, даже более громче, чем-то, что было в матче группового этапа. Это финал. Я уже много раз оказывался в такой ситуации. Я доволен тем, как чувствую себя и играю. Надеюсь, завтра я смогу показать свою игру», — приводит слова Джоковича The Tennis Letter.

Финальный матч между Джоковичем и Синнером пройдет 19 ноября и начнется в 20:00 мск.

Новак Джокович
Янник Синнер
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