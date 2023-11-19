Джокович — о победе над Алькарасом: «С моей стороны это был почти идеальный матч»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в полуфинальном матче Итогового турнира ATP над испанцем Карлосом Алькарасом (6:3, 6:2).

«Я с самого начала знал, что матч будет очень напряженным. Мы играли четыре раза, и он один из самых совершенных игроков, с которыми я встречался в своей жизни. Очень динамичный, очень быстрый, способный на многое в защите и нападении. Для меня это большая победа. Я хорошо работал, когда должен был, с моей стороны это был почти идеальный матч», — сказал Джокович после матча.

В финале Джокович встретится с итальянцем Янником Синнером, который в полуфинале обыграл россиянина Даниила Медведева.