Джокович в 9-й раз вышел в финал Итогового турнира ATP — это второй результат в истории

Сербский теннисист Новак Джокович в полуфинале Итогового турнира ATP обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:3, 6:2.

Для первой ракетки мира выход в финал турнира является 9-м в карьере. Он повторил достижение Ивана Лендла.

Больше выходов в финал Итогового турнира ATP за карьеру только у Роджера Федерера — 10.

Финальный матч между Джоковичем и Янником Синнером пройдет 19 ноября и начнется в 20:00 мск.