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Сегодня, 06:19

Джокович в 9-й раз вышел в финал Итогового турнира ATP — это второй результат в истории

Руслан Минаев
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Сербский теннисист Новак Джокович в полуфинале Итогового турнира ATP обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:3, 6:2.

Для первой ракетки мира выход в финал турнира является 9-м в карьере. Он повторил достижение Ивана Лендла.

Больше выходов в финал Итогового турнира ATP за карьеру только у Роджера Федерера — 10.

Финальный матч между Джоковичем и Янником Синнером пройдет 19 ноября и начнется в 20:00 мск.

Теннис
Иван Лендл
Новак Джокович
Роджер Федерер
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